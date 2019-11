Britse rockzanger Pete Doherty in Parijs opgepakt wegens drugs

De Britse rockzanger Pete Doherty is in de nacht van donderdag op vrijdag in hechtenis ten behoeve van het onderzoek genomen (“garde à vue”) na te zijn opgepakt toen hij bezig was cocaïne te kopen in het stadsdeel Pigalle, zo hebben gelijkluidende bronnen informatie van het dagblad Le Point bevestigd.

Het vroegere lid van de Libertines en Babyshambles verzette zich bij zijn arrestatie en was onder invloed van alcohol en drugs. De veertigjarige probeerde zich ook te ontdoen van twee zakjes cocaïne, waarvan één open was en al gebruikt was.

Pete Doherty heeft al geregeld krantenkoppen gehaald in verband met excessen tengevolge van drugsmisbruik. Meer dan eens diende hij zich voor de rechter te verantwoorden.