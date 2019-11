Doodrijder van Charlotte (18) blijft maand langer in de cel

Bovekerke / Kortemark - De Oekraïner die in september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagmorgen. Zijn advocaat had nochtans wel een voorwaardelijke vrijlating gevraag.

Een voorwaardelijke vrijlating of een vrijlating onder elektronisch toezicht. Dat vroeg de advocaat van de 38-jarige doodrijder vrijdagmorgen aan de Brugse raadkamer. Die ging daar echter niet op in en besloot om de Oekraïner nog een maand langer in de cel te houden. Die kwam de beslissing zelf in een rolstoel aanhoren.

De man is aangehouden omdat hij op 27 september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed. Het ongeval gebeurde langs de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht in Kortemark. Charlotte reed er met haar Fiat 500 toen ze frontaal werd aangereden door de pick-up van de dertiger. Die was aan het spookrijden en reed volgens getuigen ook veel te snel. Een bloedproef wees bovendien uit dat hij maar liefst 2,39 promille alcohol in zijn bloed had.

Voor Charlotte kon geen hulp meer baten. Zij overleefde de klap niet. De Oekraïner zelf raakte ook ernstig gewond. Hij lag een tijdje onder bewaking in het ziekenhuis. Maar sinds een maand verblijft hij in de ziekenboeg van de Brugse gevangenis. Hij zit nog steeds met twee benen in het gips en werd vrijdagmorgen in een rolstoel naar de zitting van de raadkamer gebracht.

Daar kreeg hij te horen dat hij een maand langer in de gevangenis moet blijven, maar dat het onderzoek zo goed als afgerond is. Wellicht zal er hij tijdens de volgende raadkamer - binnen een maand - dan ook al naar de politierechtbank doorverwezen kunnen worden. Eenmaal dat gebeurd is duurt het nog enkele weken voor de zaak ook effectief zal voorkomen. Daar riskeert de man een gevangenisstraf, rijverbod en geldboete. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij voor de politierechtbank moet verschijnen. Op 2 mei kreeg hij in de Brusselse rechtbank al een rijverbod van drie maanden voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.