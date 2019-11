KV Mechelen onder de indruk van Standard: “Hun Europese match zal niet in ons voordeel spelen”

Voor zijn laatste wedstrijd van de heenronde trekt KV Mechelen zondagavond (20u) naar Luik. De Rouches maakten donderdagavond indruk met een Europa League-zege tegen Eintracht Frankfurt (2-1).

Ook Wouter Vrancken was diep onder de indruk: “Als je dat kan tegen een ploeg die vorige zaterdag nog Bayern München met 5-1 aan de kant schoof... Op zich is die zege van Standard geen referentiematch voor ons. De aanpak van Michel Preud’homme zal tegen KV Mechelen helemaal anders. Zijn ploeg zal zondag wel meer initiatief nemen, minder vanuit het blok voetballen. Daar moeten wij iets tegenoverzetten. Of de Europese match in ons voordeel speelt? Neen, want Standard heeft gewonnen. Die midweekduels zijn voornamelijk een mentale kwestie. Als je de recuperatie goed verzorgt, mag je daar geen naweeën van ondervinden. Bovendien verwacht ik een paar wissels in de basis.”

“Ook zonder Kaya moet het lukken”

Malinwa kan op Sclessin niet rekenen op Onur Kaya. De Mechelse aanvoerder is met vijf gele kaarten geschorst. “We zullen sowieso met een ander plan aantreden dan thuis tegen Charleroi (2-2). Ons voordeel is wel dat we vrijuit kunnen voetballen.” Uit bij AA Gent hoopte KV dat ook te doen, maar werd het uiteindelijk 3-0. “Dat was de enige match waarin we onze kans niet zijn gegaan. In de andere duels speelden we altijd voluit. Dat moet ook zonder Kaya lukken. Onze bank is hier sterk genoeg voor.”

Bij Mechelen viel Gustav Engvall vorige week nog naast het wedstrijdblad. Door de schorsing van Kaya schuift de Zweed een plaatsje op in de pikorde. “Voor een basisplaats is het de eerstkomende weken nog te vroeg”, benadrukt Vrancken. “De oefenwedstrijd van volgende week vrijdag tegen Genk is een ideaal moment om een dik uur te spelen en weer ritme op te doen.”