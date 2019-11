Iran zegt onbekende drone te hebben neergehaald

Het Iraanse leger heeft vrijdag een “niet geïdentificeerde” drone neergehaald in de regio Bandar-e Mahchahr, een zuidwestelijke haven die op de Golf uitgeeft, zo hebben Iraanse persbureaus gemeld.

“De luchtafweer is in de loop van de ochtend in actie getreden en heeft dit toestel vernietigd dat in het luchtruim van Bandar-e Mahchahr vloog”, in de provincie Khoezestan, meldt het persbureau Isna. Nauw aanleunend bij de ultraconservatieven en in het algemeen goed ingelicht over defensie, weet het persbureau Tasnim dat het toestel met het raketsysteem Mersad is neergehaald.

Later op de dag sloot Tasnim niet uit dat het een Iraans toestel betrof dat werd neergehaald tijdens een nachtelijke oefening voor het testen van raketsystemen. Brokstukken van de drone zijn in een moerassig gebied terechtgekomen, aldus het persbureau dat eraan toevoegde dat het leger een onderzoek instelt.