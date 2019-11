Zakenman Armand Marchand veroordeeld voor uitkeringsfraude

Brugge - De Oostendse zakenman Armand Marchand (57) is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een geldboete van 6.400 euro, waarvan de helft met uitstel, voor uitkeringsfraude. De beklaagde streek jarenlang ziekte-uitkeringen op, terwijl hij volgens het arbeidsauditoraat wel aan de slag was als zaakvoerder.

In totaal zou Marchand de afgelopen vijf jaar ten onrechte meer dan 80.000 euro aan ziekte-uitkeringen gekregen hebben. Op 23 december 2016 bleek bij een controle in Zuienkerke immers dat de beklaagde aan het werken was voor zijn onderneming Euro Vending March. Volgens het arbeidsauditoraat ging het ook niet om beperkte activiteiten, aangezien hij de enige zaakvoerder was van een onderneming met een jaaromzet van 126.000 euro.

De verdediging benadrukte dat de situatie van Armand Marchand al jarenlang ongewijzigd is. Sinds 1992 ontving hij ziekte-uitkeringen, omdat hij lijdt aan de ziekte van Addison, een bijnieraandoening. Bovendien stond hij sindsdien ook bij alle diensten gekend als onbezoldigd zaakvoerder. Volgens meester Walter Van Steenbrugge beantwoordde hij hoogstens enkele telefoontjes of reed hij mee met een werknemer. De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak.

De drie broers Marchand zijn geen onbekenden voor het gerecht. In 2012 werden ze nog buiten vervolging gesteld voor miljoenenfraude met BTW en accijnzen. Ondertussen loopt er in Veurne een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken. In dat dossier werd Peter Marchand vorige week na enkele maanden voorhechtenis vrijgelaten.