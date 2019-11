Politie identificeert verdachte van racistisch incident bij KV Mechelen

Mechelen - De supporter van KV Mechelen die zich vorig weekend schuldig maakte aan racisme tegenover Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra, is door de politie geïdentificeerd. In afwachting van verder onderzoek krijgt de verdachte alvast een bewarende maatregel opgelegd, zijnde een stadionverbod.

De lokale politie Mechelen-Willebroek maakte het nieuws vrijdag bekend. “Na de wedstrijd van zondagavond maakte Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra van Malagassische afkomst bij de wedstrijdleiding melding van een racistisch gebaar aan zijn adres vanuit de tribune. In het tumult op het terrein was de boodschap niet meteen duidelijk voor de scheidsrechter en trok hij nog een gele kaart voor de ongelukkige voetballer. Later na de wedstrijd werd echter duidelijk waarover het ging. Marco Ilaimaharitra werd door een KV-supporter racistisch bejegend met onder meer een Hitlergroet.”

“Bij het ontvangen van de melding over dit incident startte lokale politie Mechelen-Willebroek, in samenwerking met de club, onmiddellijk een onderzoek naar deze ernstige feiten. Na het exploiteren van beelden en een doorgedreven spotterswerking wist de politie een man te identificeren”, luidt het. “Afhankelijk van wat het Parket nu zal beslissen wordt betrokkene uitgenodigd door de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken of gedagvaard voor de rechtbank. Zij zullen de strafmaat bepalen. Betrokkene krijgt met onmiddellijke ingang een bewarende maatregel opgelegd, zijnde: een stadionverbod.”