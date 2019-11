Gent na de stunt in Wolfsburg: “er werd te negatief gekeken naar onze kalender”

Er was veel twijfel. AA Gent, nog niet gewonnen buitenshuis, dat vorige week startte aan een reeks van zes pittige verplaatsingen op acht matchen. Met tussendoor nog een paar topmatchen thuis. Maar kijk: concurrent Standard werd verslagen en donderdag beleefden de Buffalo’s een sprookje in Wolfsburg. Weg twijfel, welkom torenhoog vertrouwen.

Nagenieten, dat deed Jess Thorup toen we hem vrijdagochtend in de luchthaven van Braunschweig een kwartiertje konden spreken. Breed lachend, uitbundig gebarend met de handen, zelfs de bandopnemertjes werden even omgetoverd in pionnen om een paar situaties van de match daags voordien te verklaren. De Deen was bijzonder opgewekt.

Fysiek sterker dan Bundesliga-ploeg

Terecht ook. De 1-3-winst bij Wolfsburg past in de categorie ‘stunt’, de manier waarop in de categorie ‘verdiend’. Na rust domineerde Gent Die Wölfe, een ploeg die een paar weken geleden nog de Bundesliga aanvoerde. Sterk. Bijzonder sterk. “Fysiek en mentaal waren we enorm goed”, zag ook Thorup. “Als je je twee keer (Thorup verwijst ook naar de sterke tweede helft in eigen huis tegen Wolfsburg, nvdr.) fysiek de betere toont van een topteam uit de Bundesliga, dan heb je je goed voorbereid. We hebben al heel veel matchen gespeeld en toch zijn de jongens klaar. Dat is echt niet makkelijk. Daarom wil ik ook mijn staf even wat appreciatie tonen. Het is echt niet vanzelfsprekend om iedereen zo scherp te houden.”

Al zeker niet op verplaatsing. Met de komende acht matchen verplaatsingen naar Wolfsburg, Genk, Antwerp, Saint-Étienne, Kortrijk en Charleroi heerste er vorige week wel wat twijfel over het op verplaatsing maar niet winnende AA Gent. Tot donderdagavond. “Ik vind dat iedereen onze kalender als te negatief beschouwde”, vertelde Thorup. “We wonnen maar niet en met Wolfsburg zouden we het sterkste team dat we dit seizoen al gehad hebben, treffen. Maar het lukte. Voor mij was dat allemaal een teken dat we aan het groeien zijn, dat we aan iets aan het opbouwen zijn. We zitten nog niet aan ons plafond, dat weet ik zeker.”

Voor Genkt-trainer Felice Mazzu is de match tegen Genk een must win game. Foto: BELGA

Bambi on Ice

Zondag op en tegen Genk wil Gent dat opnieuw bewijzen. Mogelijk gevolg: als de Buffalo’s opnieuw winnen, betekent dat mogelijk de doodsteek voor Felice Mazzu. De coach van de landskampioen staat onder grote druk. “Ik vind zoiets altijd jammer voor een collega”, aldus Thorup. “Maar ik kan er ook geen rekening mee houden. Volgens mij gaat Genk trouwens net als tegen Liverpool met vijf man achterin spelen. Dat systeem heeft hen vertrouwen gegeven, dus dat zullen ze willen vasthouden. Het maakte hen ook compacter.” Voor Thorup wordt het ook uitkijken naar het weerzien met Paul Onuachu, de spits die hij als trainer van FC Midtjylland lang onder zijn hoede had. “We noemden hem vaak Bambi on Ice omdat nog niet alles perfect was bij hem”, vertelde Thorup. “Maar het komt wel goed met hem. Hij is een heel groot talent.”