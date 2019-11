Ontploffing in Brugs oliebollenkraam brengt zwartwerk aan het licht

Brugge - Een foodtruckbedrijf uit Antwerpen riskeert voor de Brugse correctionele rechtbank een geldboete van 72.000 euro voor zwartwerk en inbreuken op de welzijnswet. De feiten kwamen aan het licht toen in Lichtervelde een oliebollenkraam ontplofte.

In het kader van hun ‘Family Fashion Day’ had kledingzaak Artex Fashion op zaterdag 7 oktober een oliebollenkraam ingehuurd. Bij het verwisselen van gasflessen ging het in het begin van de namiddag helemaal mis. De twee mensen die in het kraam werkten, liepen gelukkig slechts lichte brandwonden aan handen en armen op. Door de ontploffing waren twee ruiten van de winkel gebarsten en was de houten gevelbekleding beschadigd.

De zaakvoerster van het foodtruckbedrijf beweerde eerst dat ze met vrijwilligers werkte. Het onderzoek wees uit dat het personeel wel degelijk als werknemers moesten beschouwd worden. Beide slachtoffers waren echter niet via Dimona gemeld bij de RSZ. Voor zwartwerk vorderde het arbeidsauditoraat daarom een geldboete van 48.000 euro.

De inspectiediensten stelden ook meerdere inbreuken op de welzijnswet vast. Zo hadden de werknemers geen schriftelijke veiligheidsvoorschriften gekregen. De gebruikte slang en de gasfles waren vooraf ook niet gecontroleerd. Voor de onveilige werkomstandigheden werd 24.000 euro boete geëist.

Volgens de verdediging was de zaakvoerster zich niet bewust van de voor haar complexe wetgeving. Naar eigen zeggen zou ze de werking van het oliebollenkraam bijvoorbeeld wel mondeling uitgelegd hebben. De beklaagde kreeg eerst een minnelijke schikking van 3.000 euro aangeboden, maar betaalde niet. De verdediging vroeg vrijdagochtend om een zo mild mogelijke bestraffing.

De rechter doet uitspraak op 13 december.