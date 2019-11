Oekraïne en separatisten willen zaterdag troepen terugtrekken

Oekraïne en de pro-Russische separatisten die tegenover mekaar staan in het conflict in Oost-Oekraïne zijn overeen gekomen om zaterdag hun troepen terug te trekken. Dat heeft de speciale onderhandelaar van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, Martin Sajdik, vrijdag bekendgemaakt. Normaal gezien zou dat deze week al gebeurd moeten zijn, maar een schietpartij in de conflictzone zette de terugtrekking van de troepen op de helling.

Het gaat over de terugtrekking van de troepen in de regio Donetsk tussen de dorpen Petriviske en Bogdanivka. Oekraïne zei dat vrijdag/vandaag te willen doen, maar de separatisten eisten dat het gebeuren zaterdag plaatsvindt. De terugtrekking van de troepen is het laatste struikelblok naar vrede na vijf jaar conflict.

Volgens Oekraïne moest die voorwaarde vervuld zijn om een top te organiseren tussen de Oekraïense en Russische presidenten, waarbij ook Frankijk en Duitsland als bemiddelaars bij zullen zijn. Eerder werd gezegd dat de top deze maand nog zou plaatsvinden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is nog maar enkele maanden aangetreden als president en had een prioriteit gemaakt van het oplossen van het conflict met de door Rusland gesteunde rebellen in Oost-Oekraïne. Op 29 oktober waren de Oekraïense en separatistische troepen begonnen met het terugtrekken van hun troepen in Solote, een stad aan de frontlinie.

Het plan was om na Solote, ook de troepen terug te trekken uit Petrivske. De terugtrekking werd al verschillende keren uitgesteld om technische redenen. In het conflict tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten, dat sinds 2014 is begonnen, zijn volgens schattingen van de VN ongeveer 13.000 mensen omgekomen.