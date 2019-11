Politie Essex geeft de namen van alle slachtoffers van koelwagendrama vrij

De politie van het Engelse Essex heeft vrijdag de identiteit vrijgegeven van de mensen die op 23 oktober in Grays nabij Londen dood zijn aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer.

De politie bevestigt ook officieel voor het eerst dat alle slachtoffers Vietnamezen zijn. De oudste is 44 jaar, de jongste twee zijn jongens van 15 jaar. Tien zijn jonger dan 20 jaar. Veel slachtoffers komen uit een zelfde provincie zoals Ha Tingh (10) en vooral Nghe An (20). In Nghe An heeft de Vietnamese politie acht veronderstelde leden van een mensensmokkelbende aangehouden.

LEES OOK. Waar zij vandaan komen, daar wil niemand blijven: waarom zoveel Vietnamezen naar Europa trekken (+)

Onder de doden is er ook de 26-jarige Pham Thi Tra My die volgens berichten in de Britse en Ierse pers haar moeder had ge-smst dat zij “stervende” was. De familie van de negentienjarige Anna Bui Thi Nung heeft gezegd de smokkelaars 8.000 pond te hebben betaald om het meisje in Groot-Brittannië te krijgen. Donderdag was bekendgemaakt dat alle 31 mannen en 8 vrouwen geïdentificeerd waren.

Repatriëring

De politie bevestigt ook dat “consultaties” aan de gang zijn voor de repatriëring van de slachtoffers. De Britse en Vietnamese regering werken hierin samen, zo staat in het communiqué dat daarover geen verdere details gaf.

Volgens de krant Daily Mirror heeft een functionaris van de politie van Nghe An aan Vietnamese media gezegd dat de lichamen naar de luchthaven Noi Bai in Hanoi worden gebracht, om dan aan de families te worden overgedragen.