449 verwaarloosde vogels weggehaald bij bejaarde man in Haacht: “Er was kannibalisme door de honger”

Haacht - Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft donderdag 449 verwaarloosde dieren in beslag genomen bij een bejaarde man in Haacht. “Eén van onze grootste inbeslagnames ooit”, zegt Rudi Oyen van het VZOC aan Het Belang van Limburg.

Het VZOC werd donderdag na een controle van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn en de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos opgeroepen naar het adres van een bejaarde man in Haacht. “De dieren leefden in verschrikkelijke omstandigheden. Geen eten, geen drinkbaar water, het was daar een grote chaos. De dode dieren lagen nog in de kooien. Er was kannibalisme door de honger. Verschrikkelijk”, aldus Oyen.

Uiteindelijk werden 212 kippen, 6 eenden, 59 duiven, 23 kalkoenen, 5 pauwen, 28 sierduiven, 58 zangvogels, 44 parkieten, 9 emoes en 5 nandoes (een soort kleine struisvogel) weggehaald bij de man.