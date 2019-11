ACOD roept op tot staking bij De Lijn: woensdag weinig of geen bussen in Vlaanderen

De vakbondsacties bij De Lijn in Vlaams-Brabant breiden uit. Woensdag zullen in gans Vlaanderen weinig of geen bussen rijden. Tot de actie is opgeroepen door vakbond ACOD, waarbij de meeste chauffeurs aangesloten zijn. Mogelijk sluiten ook de andere bonden zich aan.

Bij De Lijn in Vlaams-Brabant wordt al vier dagen actiegevoerd. Donderdagavond verspreidde de vervoersmaatschappij een bericht dat er een akkoord was over de werkplanning van de chauffeurs, de vakantieregeling, aanwervingen en de planning van de controleurs. Vandaag, vrijdag, zou iedereen weer normaal aan het werk gaan.

Het bericht werkte als een rode lap op een stier, want onmiddellijk verspreidden de vakbonden een persbericht: “Omstreeks 18 uur hebben zij (de directie) in volle woede de vergaderzaal verlaten zonder dat er een akkoord is afgesloten. Men probeert verwarring te zaaien. Laat jullie niet vangen”, klonk het.

Om maar te zeggen dat de sfeer serieus verziekt is tussen De Lijn en haar personeel in Vlaams-Brabant. “Wij blijven actie voeren. Iedereen staat vrij om zaterdag, zondag en maandag te staken. De stakingsvergoedingen blijven van kracht”, zegt Marcel Conters van ACOD tram, bus en metro.

En het blijft niet tot Vlaams-Brabant beperkt. Ook in Antwerpen is er gemor.

Staking in heel Vlaanderen

Daarom roept ACOD, de grootste vakbond bij de buschauffeurs, op om woensdag 13 november in gans Vlaanderen het werk neer te leggen. “Tegen het management van De Lijn en het huidige heersende slechte personeelsbeleid. Maar ook tegen het gebrek aan waardering voor het personeel”, zegt Conters nog.

Of de staking nog kan opgeheven worden, is niet duidelijk. “Het initiatief zal dan alleszins van de ‘arrogante’ directie moeten komen. Zij zullen toegevingen moeten doen.”