Dieselwagens met Euronorm 3 vanaf 2020 niet meer welkom in Brussel

Brussel - Dieselvoertuigen met een Euronorm 3 mogen vanaf 1 januari 2020 niet langer de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Gewest inrijden. Als ze dat wel doen, riskeren ze een boete van 350 euro.

Het verbod geldt voor bussen, bestelwagens en personenwagens die een Euro 3-motor hebben. Voor de personenwagens gaat het specifiek om voertuigen die werden ingeschreven tussen 1 januari 2001 en 31 december 2005.

Brussel Fiscaliteit heeft, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, eind oktober een gepersonaliseerde brief gestuurd naar de betrokken Brusselse automobilisten voor wie de nieuwe toegangsnorm van toepassing is. Op die manier zijn de bestuurders gewaarschuwd dat hun auto te vervuilend is en wordt hen ook op de alternatieven gewezen. Onder bepaalde voorwaarden kan er wel een afwijking aangevraagd worden en er bestaan ook dagpassen. Alle info hierover is terug te vinden op www.lez.brussels.

Voor de voertuigen die voortaan verboden zijn in het LEZ geldt een overgangsperiode van drie maanden om zich aan de maatregel aan te passen. Als zij zich in het verkeer begeven, zullen zij door middel van een waarschuwingsbrief in kennis worden gesteld van hun overtreding. Pas vanaf 1 april 2020 riskeren zij effectief een boete van 350 euro.

In 2018, bij het instellen van de LEZ in Brussel, werden de dieselvoertuigen zonder Euronorm en met Euronorm 1 verboden. Sinds 2019 mogen ook de dieselwagens met Euronorm 2 en benzinewagens zonder Euronorm en met Euronorm 1 de LEZ niet meer betreden.