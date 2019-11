Voortvluchtige Belg na acht jaar opgepakt op Nederlandse camping

Een man die in 2011 ontsnapte uit een Belgische gevangenis, is opgepakt op een camping in de Nederlandse Bergen op Zoom. Dat meldt de politie van Zeeland-West-Brabant vrijdag. De 46-jarige man moest nog een lange gevangenisstraf uitzitten voor zware mishandeling en brandstichting.

“De man onttrok zich al die jaren aan de politie en hoopte in Nederland een vrij leven te hebben. Omdat er signalen waren dat de man zich zou ophouden rondom Bergen op Zoom, diende de Belgische justitie een zogenaamd rechtshulpverzoek in”, aldus de politie in een persbericht. “Door rechercheurs werd een onderzoek ingesteld en na een intensieve speurtocht van enige dagen wees het spoor naar een camping in Bergen op Zoom.”

Donderdagavond rond 22.00 uur trad de politie een chalet binnen, waar de man werd opgepakt. Hij zit momenteel in een Nederlandse cel en zal aan de Belgische justitie worden overgedragen. De politie kon vrijdagnamiddag nog niet melden aan welk parket in ons land de man zal worden overgedragen.