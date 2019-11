Blunder tijdens prijsuitreiking: official geeft gouden medaille vol overtuiging aan verkeerde schaatsster

Een grappig moment tijdens de prijsuitreiking na een kunstschaatswedstrijd in het Franse Grenoble. Daar zag winnares Alena Kostornaia zondag hoe de official haar gouden medaille aan de verkeerde dame uitreikte. Gelukkig stelde Mariah Bell, die derde eindigde, meteen orde op zaken door de medaille aan de winnares te geven. Tot hilariteit van zowel het publiek als de schaatssters zelf. Het was de eerste overwinning bij de profs voor de zestienjarige Russische, die het haalde voor Alina Zagitova en Mariah Bell.