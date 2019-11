Wie maandag de weg op moet, is beter extra voorzichtig: opvallend meer ongevallen met dronken bestuurders op Wapenstilstand

Wie maandag 11 november met de wagen de weg op moet, is maar beter extra voorzichtig. Wapenstilstand is een van de gevaarlijkste feestdagen op de weg, met opvallend veel letselongevallen met dronken bestuurders. “Bij een kwart van alle letselongevallen is er alcohol in het spel”, zegt Stef Willems van Vias.

Tussen 2015 en 2018 gebeurden er op Wapenstilstand gemiddeld 71 ongevallen met doden of gewonden op onze wegen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van verkeersinstituut Vias. Dat is iets minder dan op een gemiddelde dag.

Opvallend is wel het grote aantal ongevallen met bestuurders die onder invloed reden. Op Wapenstilstand was de voorgaande jaren gemiddeld bij 1 op de 4 ongevallen met gewonden of doden een bestuurder betrokken die dronken was. Op een gemiddelde dag in het jaar is er gemiddeld bij 1 op de 10 letselongevallen alcohol in het spel.

Van de feestdagen gebeurden gemiddeld genomen enkel op Hemelvaart nog iets meer ongevallen met een bestuurder onder invloed.

“We denken niet dat er op Wapenstilstand of de avond voordien specifiek meer gedronken wordt, maar de weersomstandigheden in november zijn vaak slecht” zegt Stef Willems van Vias. Hij bedoelt dan vaak guur weer, hevige wind, natte wegen en bladeren op de weg. “Het zou best kunnen dat het dan nog moeilijker is om onder invloed je voertuig onder controle te houden.”