Opdoffer voor Man. City: doelman Ederson mist topper tegen Liverpool

Manchester City kan zondag in de topaffiche op het veld van Liverpool geen beroep doen op Ederson. De Braziliaanse doelman viel woensdag in het Champions League-duel tegen Atalanta uit en raakt niet op tijd hersteld. Dat bevestigde Pep Guardiola vrijdag tijdens zijn persbabbel in aanloop naar de clash tegen de Reds.

“Ederson zal niet kunnen spelen. Ik weet niet hoelang hij uit is, maar zondag is hij er alleszins niet bij”, aldus de Spanjaard, die hem zal vervangen door Claudio Bravo. “Met Claudio Bravo hebben we nog een uitstekende keeper in onze rangen. Ik heb er alle vertrouwen in. Dankzij hem wonnen we nog de Carabao Cup en hij speelde al een pak wedstrijden met Chili. Ik twijfel niet aan hem.”

Bravo viel woensdag in maar moest tien minuten voor tijd weer inpakken nadat hij rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Verdediger Kyle Walker nam daarop plaats tussen de palen en hield de 1-1 op het bord.

Na elf speeldagen leidt Liverpool in het klassement met 31 punten, zes meer dan titelverdediger City. De twee ploegen treffen elkaar zondag om 17u30 op Anfield.