Anonieme topmedewerker uit Witte Huis doet boekje open over Donald Trump: “Net een bejaarde nonkel die zonder broek rondrent"

Een hooggeplaatste medewerker uit de administratie van Donald Trump waarschuwt anoniem voor de rampzalige gevolgen mocht zijn baas opnieuw verkozen worden. In een boek, dat deze maand verschijnt, wordt de Amerikaanse president neergezet als compleet incompetent. “Net als een twaalfjarige in een luchtverkeerstoren.”

Een anonieme werknemer van het Witte Huis blijft het leven van de Amerikaanse president zuur maken. Nadat die eerder felle kritiek had geuit in een column in The New York Times, heeft de persoon in kwestie ...