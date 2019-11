Jumbo en Hema gaan commercieel samenwerken

De Nederlandse supermarktketen Jumbo, die deze week naar ons land is gekomen, en de ook al Nederlandse warenhuisketen Hema gaan commercieel samenwerken, ook in ons land. Dat zijn beide groepen zopas overeengekomen.

De verregaande samenwerking is ingegeven door het feit dat “het aanbod van beide bedrijven elkaar goed aanvult” en moet “de marktpositie van beide bedrijven verder te verbeteren”, zo klinkt het in het persbericht. “Dit kan onder andere door het versterken van elkaars winkelnetwerk en door HEMA-artikelen via de supermarkten van Jumbo te verkopen. Ook een mogelijk co-sponsorschap door Hema van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma is onderwerp van de lopende gesprekken.” Misschien rijdt Wout Van Aert binnenkort dus wel met een extra sponsor op zijn truitje.

Of die commerciële samenwerking ook betekent dat kleinere Hema-vestigingen zullen worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkten, zoals sommige Nederlandse media melden, doet de persdienst van Jumbo af als “pure speculatie waar we niet op ingaan”. “Maar dat staat niet in ons persbericht.”

Op dit moment werken Jumbo en Hema de plannen concreet uit. Beide bedrijven beloven nog vóór het einde van het jaar met meer details te komen.

