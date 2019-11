Vier jaar nadat Lucas Bruyland (7) een lange strijd tegen kanker verloor, hebben ouders Diewer en Tomas samen met enkele vrienden hun verdriet omgezet in een positief project. Via het boek ‘Nooit meer beter’ willen ze de dood bespreekbaar maken bij kinderen.

Amper vijf jaar was Lucas toen hij voor het eerst te horen kreeg dat hij kanker had. Een slimme, vrolijke jongen in de tweede kleuterklas. De tumor zat vlak naast de hersenen en was al 8 centimeter groot ...