Xhaka-saga gaat verder: Arsenal-middenvelder “mentaal nog niet in staat” om te spelen dit weekend

Arsenal-middenvelder Granit Xhaka is nog steeds geen onderdeel van de selectie van coach Unai Emery. De voormalige kapitein vroeg zijn trainer deze week om hem niet te selecteren. Aanleiding is het incident eind oktober waarbij Xhaka uitgefloten werd door de eigen fans en zijn shirt ostentatief uittrok.

Xhaka was nooit de populairste bij de thuisfans en werd bij zijn vervanging in het 2-2 gelijkspel tegen Crystal Palace uitgefloten. Hij trok zijn shirt uit als reactie, maar dat lokte bijzonder veel protest uit bij de fans. De Zwitserse international moest uiteindelijk zijn kapiteinsband afstaan na het incident en zat sindsdien niet meer in de selectie van The Gunners. Bovendien werd hij uit de selectie gelaten voor de Premier League-wedstrijd tegen Wolverhampton en de Europa League-wedstrijd tegen het Portugese Vitoria.

Met ook Dani Ceballos in de lappenmand zit Emery wel met een selectieprobleem op het middenveld. De Spanjaard zal met lange tanden Mesut Ozil moeten oproepen, die nog maar twee keer mocht meedoen in de Premier League dit seizoen en in de laagste schuif ligt bij zijn trainer.

Het moment waarop het misliep voor Xhaka. Foto: REUTERS

“Ik sprak dinsdag met Xhaka over hoe hij zich momenteel voelt”, vertelde Emery op de traditionele persconferentie op vrijdag. “Hij werkt goed en traint goed. Maar hij zei me dat hij op dit moment nog niet in staat is om te spelen. We gaan dus wachten. Ozil doet het ook constant goed op de training en helpt ook met zijn positieve instelling de groep. Hij heeft een kans om te spelen op zaterdag (tegen Leicester City, red.).”

De kapiteinsband hangt tegenwoordig om de arm van spits Pierre-Emerick Aubameyang. “Hij is ervaren en heeft het respect van de kleedkamer. Hij was onze clubtopscorer vorig seizoen en ik weet dat het tijd neemt om zijn verantwoordelijkheden te snappen, maar we ondersteunen hem. Elke speler zal hem als kapitein respecteren, want hij zet snel stappen.”

