Tiener uit West-Duitsland bekent dat ze halfbroertje van 3 doodstak, wellicht uit haat

Een 15-jarig tienermeisje uit West-Duitsland heeft bekend dat ze haar 3-jarig halfbroertje doodstak, zo deelde de politie vrijdag mee.

Ze zou volgens de onderzoekers vermoedelijk gehandeld hebben uit een diepe haat voor haar broer, en de moeilijke familiale omstandigheden. Het meisje zelf gaf geen concrete reden voor haar daden, en lijdt aan gedeeltelijk geheugenverlies.

De tiener wordt ervan verdacht de kleuter woensdagavond te hebben neergestoken in hun familiewoning in Detmold, een stad met zo’n 70.000 inwoners in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Uit de autopsie bleek dat het jongetje stierf aan 28 steekwonden. “Verondersteld wordt dat de jongen sliep wanneer de misdaad werd gepleegd”, zeiden de onderzoekers.

Na de feiten ontvluchtte het meisje haar huis, waarop de politie een grote zoekactie opzette. Uiteindelijk kon ze donderdagochtend gevat worden.

Op vraag van de procureur heeft de districtsrechtbank van Detmold vrijdag een arrestatiebevel voor het meisje uitgevaardigd voor moord. Omwille van de ernst van de feiten wordt ze vastgehouden in de jeugdgevangenis.