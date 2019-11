Trump: Bloomberg “zal niet slagen” in gooi naar Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat Michael Bloomberg niet zal slagen als hij in de race naar het Witte Huis zou stappen.

“Kleine Michael zal niet slagen”, aldus het Republikeinse staatshoofd over de vroegere burgemeester van New York. Die “heeft niet wat nodig is om te slagen”.

Trump voegde eraan toe dat er geen enkele kandidaat is die hij liever in de stembusslag van 2020 wil verslaan dan co-miljardair Michael Bloomberg.

Die heeft donderdag laten weten een kandidaatstelling te overwegen, uit bezorgdheid dat geen van de huidige Democratische kandidaten kans maakt om Trump te verslaan.