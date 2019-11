'Verkrachtersbende' in Leuven blijkt één groot misverstand

Geruchten over verkrachtersbende in Leuven is één groot misverstand. Video: ROBtv

Leuven - De geruchten over een verkrachtersbende op het Ladeuzeplein in Leuven blijken één groot misverstand. De jonge vrouw die de berichten over de bende verspreidde, heeft zich gemeld bij de politie.

Volgens de politie had de studente het verhaal over een verkrachter via vriendinnen gehoord en dan besloten om het bericht op Facebook te plaatsen, met de beste bedoelingen om anderen te waarschuwen. Het ging dus niet om een doopopdracht, zoals donderdag eerst werd gedacht. De studente zelf wordt helemaal niets verweten.

