“Totale schade door faillissement Thomas Cook wellicht meer dan 30 miljoen euro”

Het Garantiefonds Reizen verwacht dat de hele afwikkeling van het faillissement van Thomas Cook meer dan 30 miljoen euro zal kosten. Dat bedrag omvat de vergoedingen aan de getroffen reizigers, de betaling van hotels in het buitenland en de repatriëringskosten, zo heeft directeur Mark De Vriendt vrijdag gezegd. Tegen eind november zouden de eerste reizen terugbetaald moeten zijn.

In totaal werden zowat 82.000 reizigers getroffen door het faillissement van touroperator Thomas Cook in België, zegt het Garantiefonds Reizen. Er moesten 13.000 reizigers die op dat moment op reis waren, gerepatrieerd worden. De anderen zagen hun reisplannen in het water vallen. Al die reizigers kunnen via de website van het garantiefonds een claim indienen. Tot nu toe kwamen er meer dan 24.000 dergelijke claims binnen. Er zouden er nog circa 2.000 kunnen bijkomen.

De claims worden verwerkt in een nieuw opgericht claimcentrum. Daar werken nu zestien mensen die eerder bij Thomas Cook/Neckermann aan de slag waren. De Vriendt hoopt dat tegen eind november de eerste terugbetalingen een feit zijn. De dossiers zullen in chronologische volgorde verwerkt worden, op basis van de vertrekdatum.

Het Garantiefonds Reizen wijst erop dat veel dossiers onvolledig worden ingediend. Zo zijn de bijgevoegde bestelbonnen soms onvolledig, is het reserveringsnummer verkeerd of zijn de betalingsbewijzen niet rechtsgeldig. Het geeft ook nog eens mee dat kosten die buiten de reis vallen (visumkosten, apart afgesloten reisverzekering ...) niet terugbetaald worden.

Het Garantiefonds Reizen is een verzekeraar die door de reissector zelf werd opgericht. Het zijn ook de touroperators en reisbureaus die het fonds spijzen.