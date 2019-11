Beschuldigde van moord op Belgische zakenvrouw in genocideproces: “Ik ben geen moordenaar, ik heb juist mensen gered”

Fabien Neretsé (71) is niet uit zijn lood te slaan. Daags nadat het openbaar ministerie hem voor het Brusselse assisenhof afschilderde als een gewetenloos monster, dat tal van Tutsi’s tijdens de Rwandese genocide van 1994 de dood heeft ingejaagd, beschreef hij zichzelf als een redder in de nood. “Ik was beste maatjes met tal van Tutsi’s, ik heb er zelfs meerderen in die bewogen periode opgevangen en gered. Met gevaar voor mijn leven.”