Voor half miljoen euro aan prestigieuze wijnen gestolen in Bordeaux

Petrus, Mouton-Rothschild, Château Ausone... Het zijn maar enkele namen van kistjes grand cru wijnen die uit de woning van een tussenhandelaar in Bordeaux zijn geroofd, zo is vrijdag uit politiebron vernomen. In totaal zou er voor 500.000 euro ontvreemd zijn.

De dieven waren zondag via het inslaan van een erker het gebouw binnengeraakt zonder dat de buurt iets had gemerkt. Uit de kelder namen ze dure wijnen mee waarvan de oudste een tiental jaar oud zijn. De kelder omvatte bijna alle grand cru wijnen die als Bordeaux geklasseerd staan, alsmede een prestigieuze wijn uit de Bourgogne, met name Romanée-conti.

Volgens de politiebron gebeurt zoiets geregeld bij chateaus en particulieren.