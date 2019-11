Een uitslaande brand legde donderdagavond het verpakkingsbedrijf Feraxo in de as. Toch blijft de zaakvoerder niet bij de pakken zitten. “We gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor ons bedrijf.”

Donderdagavond brak rond 22 uur brand uit bij Feraxo, een bedrijf in de Meulebekestraat in Pittem dat gespecialiseerd is in het produceren van metalen vaten. Twee arbeiders waren er bezig met laswerken ...