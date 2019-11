Hoe een plan dat gedoemd was te mislukken, de meest succesvolle ontsnapping naar het vrije Westen werd

Maandag wordt de gereconstrueerde Hasso Herschel-tunnel officieel ingehuldigd als monument. Een ultiem eerbetoon aan een man die in totaal 1.000 Oost-Duitsers hielp ontsnappen. Maar eigenlijk was Herschels meest gewaagde operatie de bouw van een andere tunnel. ‘Tunnel 29’ – tussen de kelder van een rietjesfabriek en een kelder in Oost-Berlijn – leek gedoemd te mislukken, maar werd de meest succesvolle ontsnappingspoging richting het vrije Westen.