Franse partij heeft opmerkelijk wetsvoorstel: “Plassen in alle rust moet een recht worden”

Het uiterst linkse La France Insoumise heeft in het Franse parlement een opmerkelijk wetsvoorstel ingediend tegen reclame in openbare of publiek toegankelijke toiletten. “Plassen in alle rust moet een recht worden”, klinkt het.

Volksvertegenwoordiger François Ruffin kreeg het idee naar eigen zeggen toen hij in een Parijse bistro tijdens het plassen geconfronteerd werd met een scherm waarop onophoudelijk reclame verscheen. “Toen dacht ik: een mens kan zelfs niet eens rustig plassen zonder overspoeld te worden door reclame. Die marketeers achtervolgen ons overal.” Met zijn wetsvoorstel wil Ruffin de ongebreidelde groei van reclameschermen in de publieke ruimte een halt toeroepen. Alleen al in Parijs zouden er sinds 2015 liefst 2.500 opgedoken zijn, waarvan 1.200 in toiletten.