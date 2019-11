De teloorgang van de feestzaal: “Mensen vieren hun huwelijk blijkbaar liever met een foodtruck”

Beveren-Waas -

Feestzaal Scala in Beveren bakt de laatste garnaalkroketjes en strijkt nog één keer de tafellakens. De eigenaar sluit noodgedwongen de deuren, want “mensen vieren hun huwelijk blijkbaar liever met een foodtruck”. Ofwel huwen de trouwers van nu in het klein, ofwel maken ze hun bruiloft zó origineel en Instagramwaardig dat een traditionele feestzaal niet past in het concept.