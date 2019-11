Getuigt-ie of getuigt-ie niet? Advocaat van John Bolton zinspeelt op kennis van “veel relevante details” over druk van president Trump op Oekraïne

Voormalig Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur John Bolton mag donderdag dan wel een dagvaarding om te getuigen voor het Congres naast zich hebben neergelegd, maar zijn advocaat laat vrijdag wel weten dat zijn cliënt over “veel relevante details” beschikt over ongeoorloofde druk door president Donald Trump op Oekraïne. Een getuigenis van Bolton zou een bijzonder slechte zaak kunnen zijn voor de Amerikaanse president.

Trump en zijn entourage worden er door het Huis van Afgevaardigden van verdacht een ontmoeting met de Oekraïense president Zelenski op het Witte Huis en 400 miljoen dollar militaire hulp aan Oekraïne te hebben opgeschort, om zo een onderzoek naar voormalig vicepresident Joe Biden, een Democratische rivaal van Trump, af te dwingen.

Op bevel van Trump mag Witte Huis-personeel niet meewerken aan het onderzoek, dat Trump en zijn medestanders een “heksenjacht” noemen. Maar ondanks alle tegenwerking van het Witte Huis werd de afgelopen weken toch al een tiental mensen verhoord achter gesloten deuren. Woensdag komt het onderzoek in een nieuwe fase terecht, want dan start het publieke verhoor van sommige getuigen.

John Bolton, voormalig nationaal veiligheidsadviseur, stuurde donderdag zijn kat naar het Congres, maar mogelijk zal Bolton op een later moment toch nog getuigen. Hij verscheen donderdag niet omdat hij niet rechtstreeks wil ingaan tegen het bevel van Trump, maar zijn advocaat liet al verstaan dat die houding zou kunnen veranderen als een rechter hem daartoe verplicht.

Bolton kent “veel relevante details”

Dat zou slecht nieuws zijn voor Trump, omdat Bolton “kennis heeft van veel relevante vergaderingen en gesprekken” over de druk die op Oekraïne werd uitgeoefend “die nog niet zijn besproken in eerdere getuigenissen”, schreef zijn advocaat Charles Cooper in een brief aan het Huis van Afgevaardigden. Het is niet duidelijk over welke informatie Bolton beschikt.

Bolton zou volgens eerdere getuigen verontwaardigd zijn geweest door de houding van de entourage van de president, en opgestapt zijn omdat hij “niets te maken wilde hebben met die drugsdeal”. Zo zou hij Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump, ook omschreven hebben als “een handgranaat die iedereen gaat opblazen”.

Een getuigenis van Bolton zou dan ook van goudwaarde zijn voor het onderzoek, omdat de man persoonlijke gesprekken voerde met Trump. De meeste andere getuigen kunnen enkel uit tweede hand beschrijven wat de president gezegd zou hebben.

Mick Mulvaney Foto: AP

Stafchef daagt ook niet op

Vrijdag ging ook de kabinetschef van Trump, Mick Mulvaney, niet in op een dagvaarding van het Congres. Bizar genoeg zei Trump vrijdag desondanks dat hij het “heerlijk zou hebben gevonden” als Mulvaney had getuigd voor het Congres. “Ik denk dat hij daar heel goed zou zijn geweest”, aldus de president.

Mulvaney is de hoogstgeplaatste Witte Huis-medewerker die een dagvaarding heeft gekregen. Daaruit blijkt dat de onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden denkt dat Mulvaney “rechtstreeks betrokken geweest kan zijn in de door president Trump, zijn persoonlijke advocaat Rudolph Giuliani, en anderen georkestreerde poging om druk uit te oefenen op de Oekraïense president Volodimir Zelensky, opdat die een onderzoek zou voeren dat de politieke belangen van Donald Trump ten goede zou komen”.