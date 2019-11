Vlaanderen wil toegang tot informatie Staatsveiligheid

Vlaanderen gaat een topambtenaar aanstellen die rechtstreeks met de Staatsveiligheid maar ook andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten moet kunnen overleggen. Dat blijkt uit de beleidsnota van Vlaams justitieminister Zuhal Demir (N-VA).

Vandaag heeft Vlaanderen amper of geen toegang tot informatie van bijvoorbeeld de Staatsveiligheid of de federale politie, die onder het gezag van de federale ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vallen. Demir wil dat de Vlaamse overheid via die verbindingsambtenaar voortaan ook in kennis wordt gesteld van belangrijke gerechtelijke informatie.

De minister hoopt ook om via een betere informatie-uitwisseling tussen overheden maar ook tussen “relevante private actoren” zoals verzekeringsmaatschappijen en autoherstelbedrijven de “georganiseerde en ondermijnende misdaad” efficiënter te kunnen aanpakken.