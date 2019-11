Man doet emotioneel aanzoek in KFC-restaurant, en plots zijn ze verzekerd van droomhuwelijk Video: Twitter

Een emotioneel huwelijksaanzoek in een restaurant van Kentucky Fried Chicken. Meer was er niet nodig om een koppel uit Zuid-Afrika te overspoelen met een resem aan hartverwarmende acties. Sinds een video van het aandoenlijke aanzoek viraal ging op Twitter, hebben al honderden mensen en bedrijven hun diensten en geld aangeboden om hun trouwfeest onvergetelijk te maken.

Het was de account van KFC South Africa die aanvankelijk een oproep deed om het koppel te identificeren. Al snel ging de bal aan het rollen. Onder de hashtags #KFCProposal en #KFCWedding volgden honderdduizenden tweets, die het bedrijf uiteindelijk bracht tot bij Bhut’ Hector en zijn partner Nonhlanhla. Intussen is de video al ruim twee miljoen keer bekeken en blijft er vanuit alle hoeken financiële steun komen voor het verloofde koppel.

Dat de beelden zo veel mensen konden beroeren hoeft niet te verbazen, aldus Kateka Malobola, de maker van de virale video. “Ik ben niet zo moedig als hij”, vertelde de man in een tweede filmpje dat hij op Twitter dropte. “Hij ging voor de ogen van iedereen in KFC door de knieën. Mensen die buiten stonden, kwamen zelfs naar binnen gerend vanwege het geschreeuw. Het was echte liefde.”

