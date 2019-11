OHL in extase na periodetitel: “We gaan een heel weekend genieten”

“Het is hier bijna zoals in Leuven hé”, grapte Virton-coach Dino Toppmöller op de persconferentie achteraf. Hij doelde op de perszaal die drie keer te klein was voor de talrijk opgedaagde journalisten en spotte zo wat met de eigen infrastructuur, die zwaar afsteekt tegen het Play-off I-waardige stadion van OHL.

OHL-oefenmeester Vincent Euvrard benadrukte maar al te graag dat OHL de overdiende winnaar is van de eerste periode. “We hebben een wedstrijd minder gespeeld dan al onze tegenstander door die lampenkwestie tegen Union, en toch zijn we nu al periodekampioen. Dan denk ik dat er maar één verdiende winnaar is. Vandaag verloren we in het laatste halfuur wel de controle tegen een vinnig Virton, maar gelukkig hielden we stand.”

“Moeizaam? Natuurlijk liep het moeizaam. Virton is een ijzersterk collectief, daar heeft niemand het makkelijk tegen”, zei Thomas Henry op een vraag die peilde naar de moeite die OHL had om de stugge Luxemburgers te ontwrichten. Het enige wat telde in een tot de nok gevuld Stade Yvan Georges – al betekent dat nog altijd maar 4.000 toeschouwers – was één doelpuntje meer maken dan Virton. En dat lukte.

In de openingsfase hadden de Leuvenaars het inderdaad bijzonder lastig. De thuisploeg kwam met de ene snedige prik na de andere, OHL had geen antwoord en probeerde te veel uitsluitend door het centrum. “Laurent! Laurent! Cherche le coté godverdomme!”, riep Vince Euvrard naar zijn doelman Henkinet.

En dan was daar de onvermijdelijke Thomas Henry, de man op wie je áltijd kan rekenen om de boel te forceren als het moeilijk loopt. Hij dook exact op de goeie plaats op bij een bal van Mercier en duwde van vlakbij de 0-1 tegen de netten. “Hoe dat voelt? Ik ben enorm gelukkig en héél erg trots”, sprak de Fransman.

Het doelpunt gaf OHL een vertrouwensboost en ze namen de bovenhand, maar de score verdubbelen en zo voor wat meer gemoedsrust zorgen, lukte niet. “Die 0-2 wilde maar niet binnengaan”, vertelde Henry. “Maar we zijn nooit aan het twijfelen gegaan.”

De Leuvenaars trokken samen met hun fans een lange feestnacht in. Meteen na de wedstrijd werd aangekondigd dat spelers en staf nog naar Den Dreef afzakten voor een afterparty, maar eerst moesten ze nog meer dan twee uur de bus op. Dat feestje kon ten vroegste om halftwee beginnen, maar daar trokken ze zich weinig van. OHL dacht even he-le-maal niet aan de wedstrijd tegen Beerschot die komende vrijdag al volgt – en terecht. “We gaan een heel weekend genieten”, besloot Henry. En dat is meer dan verdiend.