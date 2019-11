Kabasele krijgt rood maar ziet Watford eerste zege van seizoen pakken

Watford is met 0-2 gaan winnen op het veld van Norwich. Gerard Deulofeu blonk uit met een doelpunt (2.) en een assist op Andre Gray (52.). Christian Kabasele liet zich in mindere mate opmerken bij zijn ploeg, door in de 65e minuut een tweede gele kaart te pakken. Ook met een man minder lukte het Watford om zijn eerste zege van het seizoen te pakken in de Premier League.

In Duitsland heeft FC Keulen, met Sebastiaan Bornauw in de basis, een late 1-2 nederlaag geleden tegen Hoffenheim. Het openingsdoelpunt van Jhon Cordoba (34.) werd in de 48e minuut uitgewist door Sargis Adamyan. Een gelijkspel leek in de maak, tot de VAR in de 97e minuut een penalty toekende aan de bezoekers. Jurgen Locadia faalde niet voor Hoffenheim (98.), dat zo alsnog met drie punten huiswaarts mocht keren. Ook Birger Verstraete mocht spelen voor Keulen en viel na 70 minuten in.

Adnan Januzaj mocht na zijn assist vorige week tegen Granada opnieuw starten bij Real Sociedad en was, in 69 minuten speeltijd, weer beslissend voor zijn ploeg. De Belg zag in de 63e minuut zijn hoekschop binnengekopt worden door Mikel Merino. Leganes kwam in de 78e minuut wel nog langszij, via Youssef En Nesyri (78.). Dankzij het 1-1 gelijkspel springt Sociedad met 23 punten voorlopig naar de leiding in La Liga. Het telt wel twee wedstrijden meer dan Barcelona en Real Madrid (allebei 22 punten).