Te koop: laarzen van Napoleon

Schoenmaat 40 en fan van Napoleon? Markeer dan alvast 29 november in je agenda. Die dag gaat bij veilinghuis Drouot in Parijs een paar rijlaarzen van de Franse keizer onder de hamer.

Napoleon droeg de rijlaarzen tijdens zijn verbanning naar het eiland Sint-Helena. Na diens dood schonk generaal Bertrand, die met de keizer mee in ballingschap ging, ze aan de beeldhouwer Carlo Marochetti toen die werkte aan een standbeeld van ‘Napoleon te paard’. Bij gebrek aan middelen werd dat standbeeld nooit afgewerkt. De zoon van de beeldhouwer schonk het paar dan maar aan een bevriende senator, wiens familie het al die tijd in bezit had. Het veilinghuis mikt op een opbrengst van 50.000 à 80.000 euro. (krs)