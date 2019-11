Onverwacht getrouwd: Jumbo en Hema slaan handen in elkaar

“Jumbo Supermarkten en Hema zijn tot een principeovereenkomst gekomen voor een commerciële samenwerking in Nederland en België. De samenwerking komt voort uit de gedachte dat het aanbod van beide bedrijven elkaar goed aanvult.” Met die woorden kondigden Jumbo en Hema aan dat ze de handen in elkaar slaan.

Hoe die samenwerking er concreet zal uitzien, is nog onderwerp van discussie. “Het doel is om de marktpositie van beide bedrijven verder te verbeteren. Dat kan onder andere door elkaars winkelnetwerk te versterken en door Hema-artikelen in de supermarkten van Jumbo te verkopen. Ook een mogelijk co-sponsorschap van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma door Hema is onderwerp van de lopende gesprekken.” Wie weet schittert binnenkort dus ook Hema op het wielertruitje van Wout van Aert.

Of “elkaars winkelnetwerk versterken” betekent dat kleinere Hema-vestigingen, waarvan er nogal wat het niet zo goed doen, zullen worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkten – zoals sommige Nederlandse media melden? Dat doet de persdienst van Jumbo af als “pure speculatie waar we niet op ingaan. Dat staat voor een goed begrip niet in ons persbericht.”

Wat er wél in staat, is dat een selectie van Hema-huishoudproducten in de winkelrekken van Jumbo zal opduiken. Hema is daarmee trouwens niet aan zijn proefstuk toe: in Frankrijk sloot de groep al een soortgelijke deal met supermarktketen Franprix. In vijftien Parijse vestigingen liggen nu al Hema-producten in de rekken. Op termijn moet dat in alle 900 winkels van de Franse keten het geval zijn.

Albert Heijn pineut

De samenwerking tussen Jumbo en Hema is alvast een streep door de rekening van Albert Heijn, Nederlands grootste supermarktketen. Die had in mei dit jaar nog aangekondigd twee zogeheten pilootwinkels te zullen openen waar klanten zowel producten van Hema als Albert Heijn zouden kunnen kopen. Die moesten deze herfst de deuren openen in Utrecht en Rotterdam.

Maar daar komt nu dus niets meer van in huis. “Wij wisten dat Hema had besloten de pilot niet uit te voeren”, zegt AH-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh bij de collega’s van vakblad Distrifood. “Maar het bericht over de samenwerking met Jumbo komt ook voor ons als een verrassing.”

Een “kouwe douche”, noemt retailspecialist Harry Van Gelder van De Financiële Telegraaf het. “Hema kan zijn torenhoge schuld van ruim 700 miljoen euro verminderen door winkels te verkopen aan Jumbo. De verwachting is dat ook op deze manier tientallen winkels van eigenaar veranderen. Omdat de Hema-winkels vooral op mooie locaties in stadscentra liggen, krijgt Jumbo er in een klap veel toplocaties bij.” Of het inderdaad “pure speculatie” is dat Hema-winkels in Jumbo zouden opgaan, zal de toekomst moeten uitwijzen.