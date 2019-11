Socialistische vakbond wil staking De Lijn in heel Vlaanderen

De socialistische vakbond ACOD wil de acties bij De Lijn in Vlaams-Brabant uitbreiden naar heel Vlaanderen. Op woensdag ziet de vakbond het liefst geen enkele bus rijden. “Wij roepen op tot een 24 uur proteststaking”, zegt Rita Coeck van het ACOD. Zij maakt zich sterk dat de staking “heel goed opgevolgd zal worden”.

Maar de socialistische vakbond staat wel alleen. “Ze graven mee het graf van De Lijn”, zegt Jo Van der Herten van ACV die de oproep een “ongeziene beschadigingsoperatie” noemt. “Alles kan altijd beter, maar de directie komt onze eisen tegemoet. Van ons mag het stoppen.” De liberale vakbond ACLVB vroeg en kreeg een verzoeningsvergadering op dinsdag. Met de hulp van een sociaal bemiddelaar hopen de directie en twee van drie bonden verdere acties alsnog te voorkomen.

In Vlaams-Brabant werd vrijdag voor de vierde dag op rij actie gevoerd. Donderdagavond leek een oplossing in de maak, maar het ACOD verwierp alsnog het ontwerpakkoord dat op tafel lag. Dat de directie dan al een bericht had verspreid dat er een akkoord was, werkte als een rode lap op een stier. “Het ontwerpakkoord krijgt van ons een onvoldoende”, zegt Coeck van het ACOD die wel aangaf dinsdag zeker aan te schuiven bij de vergadering. “Wij zijn altijd bereid tot verzoening.”(agg)