Twee doden en honderd huizen verwoest bij “ongeziene” bosbranden in Australië

Minstens twee mensen zijn omgekomen en meer dan honderd huizen zijn verwoest bij “ongeziene” bosbranden in het oosten van Australië. Dat hebben de autoriteiten zaterdag verklaard.

Brandweerlieden vonden het lichaam van een man in een voertuig dat uitgebrand was in de buurt van Glen Innes, zo’n 550 kilometer ten noorden van Sydney in de staat Nieuw-Zuid-Wales. Een vrouw kon door de brandweer gered worden van de vlammen, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kan het dodenaantal oplopen, want nog zeven mensen zijn vermist. Nog eens tientallen andere mensen raakten gewond, onder wie negentien brandweermannen.

Minstens honderd huizen zijn verwoest, maar ook dat cijfer kan nog oplopen aangezien de hulpdiensten nog niet alle plaatsen hebben kunnen bereiken om de schade op te meten.

Zaterdagochtend lokale tijd waren er nog 72 bosbranden in de staat. Achttien daarvan waren nog niet onder controle en voor zes gold een noodtoestand. Vrijdag gold er voor zeventien branden nog een noodtoestand. Meer dan duizend brandweerlieden werden ingezet om ze te bestrijden.

Het ziet er niet naar uit dat er snel soelaas komt, want het blijft droog en winderig in de regio. Bovendien lopen de temperaturen op tot boven de 35 graden. Eerste minister Scott Morrison verklaarde zaterdag dat de bosbranden in de staten Nieuw-Zuid-Wales en Queensland “angstaanjagend” zijn.