COMMENTAAR. De paradox bij Anderlecht

Hoe paradoxaal kan het zijn? Anderlecht is bezig aan zijn slechtste seizoen in meer dan een halve eeuw. Tegelijkertijd heeft paars-wit voor het eerst in meer dan tien jaar vier spelers in de kern van de Rode Duivels: Van Crombrugge, Verschaeren, Chadli en Cobbaut. En dan is Kompany nog geblesseerd. Goed, ze zijn met liefst 29 in de selectie van Roberto Martinez, maar Anderlecht is de best vertegenwoordigde ploeg, terwijl het in de vorige WK­selectie geen enkele speler meer had en het voordien nog met moeite twee spelers geselecteerd kreeg. Als je niet beter zou weten, zou je nog denken dat de club op de top van zijn kunnen is. Op bezoek bij Zulte Waregem bleek dat ondanks de zege nog niet echt het geval. De vier Rode Duivels speelden een gewone wedstrijd. Anderlecht ook.