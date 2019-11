Ook in Turkije zijn ze niet te spreken over Mbaye Diagne: “Dag dat hij vertrok, is enige goede herinnering”

Bij zijn moederclub Galatasaray reageren ze met gemengde gevoelens op de penaltyfarce van hun uitgeleende spits Mbaye Diagne. Zijn misser houdt Galatasaray in de running voor de derde plaats in de groep, maar alle hoop om de eigengereide spits definitief in Brugge te lozen, lijkt nu wel verloren.

“Wat jullie in België ook met hem willen doen: stuur hem níét terug naar Istanbul!”, smeekt de Turkse journalist Çagri Davran ons bijna vanuit Istanbul. Volgens de Galatasaray-expert van sportkrant Fanatik hebben ze er alleen maar slechte herinneringen aan de spits.

“Ze willen hem hier nooit meer zien. De enige goede herinnering van de fans aan hem is de dag dat hij naar Club Brugge vertrok. Weet je wat zijn probleem is? Het kan hem allemaal niks schelen. Winnen of verliezen, Anderlecht of Club Brugge, een penalty omzetten of missen... Het raakt hem niet. Het enige wat hem interesseert, zijn zijn luxewagens en dure sneakers om mee uit te pakken. Hij denkt alleen aan zichzelf. Diagne was uniek. Op de slechtst mogelijke manier. Hij is een gek en een dikke egoïst.”