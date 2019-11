Leandro Trossard vliegt nu ook als een ‘zeemeeuw’ in de Premier League: “Het stadion wordt vrolijker als ik van de bank kom”

Echt lekker bekt zijn naam in het Engels nog niet, maar bij The Seagulls weet iedereen inmiddels wel wie die Leandro Trossard (24) is, met zijn 20 miljoen euro de op twee na duurste aankoop uit de geschiedenis van Brighton. Na anderhalve goal en een assist in zijn laatste twee invalbeurten kan hij zondag tegen Manchester United weer bewijzen dat hij niet struikelde over de drempel tussen Genk en de Premier League. En erna eindelijk die eerste cap als Rode Duivel?