Onze Anderlecht-watcher ziet dat Kemar Roofe nog niet aan zijn plafond zit en is jaloers op de John Travolta in Nacer Chadli

Anderlecht staat (tijdelijk?) op twee punten van de top zes. Nochtans voetbalde paars-wit in Waregem op Play-off 2-niveau en viel Peter Zulj zelfs in op flagrant Play-off 3-niveau. Wat een blunder. De Brusselaars werden echter gered door Kemar Roofe. De spits kan nog beter, maar met zijn assist en winning goal zette hij de opmars van RSCA toch voort.

Hij heeft een heupbeweging waar John Travolta jaloers op zou zijn. Vrouwen (en mannen) vallen voor hem in zwijm. Nacer Chadli is de sierlijkste aller Brusselaars. Hoe hij na drie minuten doelman Sammy Bossut op het verkeerde been zette en de 0-1 tegen de touwen knalde, was weer knap. Wie de flankspeler bezig ziet, zingt al snel: “I’ve got chills, they’re multiplying.”

Voor paars-wit was dit een sleutelmatch in de race richting Play-off 1 en de bezoekers zaten in Waregem al snel op rozen. Al moet ook gezegd worden dat Essevee de goal weggaf na een ziekenhuisbal van Oberlin. Zo ondermijn je natuurlijk je eigen match, al was Zulte Waregem de hele tijd slordig. Het plechtige communicantje Jannes Van Hecke – een 17-jarige middenvelder die mocht debuteren – kon daar niets aan veranderen. Niet meer dan logisch.

Verveelde Vormer

Anderlecht had de wedstrijd onder controle zonder zelf goed te voetballen. Chadli zocht gracieuze danspartners, maar vond ze niet. Verschaeren, Saelemaekers en Sambi-Lokonga kwamen niet in hun ritme en liepen zelfs dikwijls compleet uit de maat. Als Edo Kayembe de grootste spelverdeler is op het middenveld, dan weet u het wel, niet? Zonder afbreuk te doen aan de Congolees, want die kweet zich uitstekend van zijn taken. Chadli trapte dan nog maar eens zelf, maar Bossut redde opnieuw.

In de loges zaten Ruud Vormer en zijn vrouw Roos. Ze waren uitgenodigd door Davy De fauw en moeten zich stierlijk verveeld hebben. In een wedstrijd van Club Brugge zit toch vaak veel meer schwung. Anderlecht ontsnapte ook nog eens toen Larin de grootste kans op Van Crombrugge knalde.

Eigenlijk is het straf dat dit Anderlecht de hofleverancier is van de Rode Duivels met vier internationals: Chadli, Verschaeren, Van Crombrugge en Cobbaut. Ze komen vanuit de lage middenmoot en dat weerspiegelde zich ook in het spel na de rust. Meer nog: het ging van kwaad naar erger. Paars-wit kon met moeite nog vier passes na elkaar geven en Zulte Waregem schoof op.

Gelukkig voor RSCA liep het bij Essevee ook allesbehalve gestroomlijnd en dat was een understatement. De thuisploeg schoof wel op en Dury deed al in minuut 70 zijn derde wissel, maar dat leverde amper gevaar op. Deschacht kon tot zijn eigen verbazing wel een tegenstander poorten, maar hij was daardoor zelf zo verrast dat hij geen goeie pass meer gaf.

Zulj Kabas

En dan gebeurde wat tegenwoordig heel dikwijls gebeurt als Anderlecht speelt: het ging de mist in. Frank Vercauteren bracht Peter Zulj in om extra rust aan de bal te krijgen. Saelemaekers was boos dat hij naar de bank moest en dat bleek terecht. De Oostenrijker zag iets niet wat alle anderen wél zagen en verspeelde de bal kinderlijk. Larin stond plots alleen voor de goal en het was 1-1. Zulj was al niet populair in het Astridpark en nu is hij echt Zulj Kabas. Ook tegen Gent werd het nog 3-3 na zijn invalbeurt. Zijn koffer staat klaar.

Het puntenverlies hing in de lucht en paars-wit verdiende ook niet meer, maar Roofe zat nog niet aan zijn plafond. De spits had al een mooie asisst geleverd bij de 0-1 en vond nog een gaatje. Hij twijfelde niet. Dat Zulj hier de beslissende pass gaf, maakte zijn flater echter niet goed. De Oostenrijker ging meteen na affluiten met Vercauteren praten.

Maar goed, Anderlecht zit toch weer in de race richting Play-off 1. Het was bij momenten misschien niet om aan te zien, maar paars-wit heeft nu toch al zeven wedstrijden op rij niet meer verloren. Daarvoor dankt het vooral Roofe (vijf goals) en Chadli (zes goals). Wat huurling Chadli betreft, zingen ze best nu al richting Monaco: “You’re the one that I want.”