Een reden om te lachen in Brugge: Club-sterkhouder Mata is opnieuw beschikbaar

Men zou haast vergeten dat Club Brugge nu zondag een topper op Antwerp speelt. “Opnieuw een mooie uitdaging, want we hebben er al sinds 2003 niet meer gewonnen”, aldus Clement. Mogelijk kan hij opnieuw een beroep doen op Clinton Mata. De verdediger is zo goed hersteld van een hamstringblessure die hij opliep tegen Standard.