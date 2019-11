Belgische (39) in Franse cel: betrapt op terugweg van vakantie met haar drie kinderen en 111 kilo hasj

Een Belgische vrouw werd op terugweg van vakantie uit Marokko tegengehouden door Franse douaniers. Op de achterbank van de wagen zaten haar drie kinderen, in de koffer troffen ze 111 kilo hasj. De vrouw werd meteen aangehouden. “Ze werd in de val gelokt”, zegt haar familie aan La Dernière Heure.

De feiten dateren van begin september, maar het nieuws werd nu pas door de familie van de vrouw naar buiten gebracht. Hanane A. (30) was met haar drie kinderen op vakantie in Marokko. Ze was naar daar gereisd met de wagen. Nabij Al Hoceima, een haven- en badstad, kreeg ze autoproblemen. “Ze is daar naar een garage gegaan, daar beloofde men haar dat de panne een dag later verholpen zou zijn”, aldus haar broer Saïd aan DH. “De garagist stelde haar gerust en een dag later is mijn zus haar wagen gaan ophalen.”

Op 2 september zat haar vakantie erop en nam de vrouw samen met haar drie kinderen een ferryboot uit de badstad naar het Franse Perthus. Daar troffen douaniers in haar wagen 111 kilo hasj aan. De drugs waren verborgen in de koffer, verstopt in een dubbele bodem. De vrouw werd meteen opgepakt en zit sindsdien in een Franse cel. Haar drie kinderen werden ondergebracht bij de sociale dienst van Perthus. De kinderen moeten daar blijven, in afwachting tot ze opgehaald worden door hun vader. De vrouw en de man zijn gescheiden.

Volgens de familie van Brusselse is er geen twijfel mogelijk: Hanane werd in de val gelokt door de garagist. De vrouw heeft een blanco strafblad en is nooit eerder in aanraking gekomen met drugs. “Mijn zus is naïef”, zegt haar broer nog, “ik breng dit verhaal naar buiten om mensen te waarschuwen, opdat niemand dit nog moet meemaken”.

Nog volgens de broer weet zijn zus niet meer om welke garage het gaat. Het was in het stadscentrum van de Marokkaanse badstad, maar daar zijn wel meer garages. “Ze hebben ons gezegd dat er een onderzoek liep in Marokko om uit te zoeken om welke garage het ging, maar dat heeft nog niets opgeleverd.” In afwachting van het onderzoek blijft de vrouw in een Franse cel.