Dierenrechtenactivisten bezetten eendenkwekerij waar de laatste “Vlaamse foie gras” gemaakt wordt

Bekegem - Dierenrechtenactivisten van Animal Resistance voeren zaterdag actie tegen een foie gras-producent in Bekegem, in West-Vlaanderen. Zeker een tiental mensen heeft zich vastgeketend aan de kooien van de eenden. Zaterdagochtend bracht Animal Resistance al een filmpje uit met beelden van de omstandigheden op de boerderij. Ze weigeren het erf te verlaten tot ze een antwoord van de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts krijgen. “Hun strijd is achterhaald”, zegt de woordvoerder minister Weyts.

“Ons onderzoek heeft onaanvaardbare praktijken aan het licht gebracht bij de laatste Vlaamse producent van foie-gras. Meerdere malen hebben minister Weyts gecontacteerd, maar tot heden werden we compleet genegeerd”, schrijft de organisatie op Facebook. “Nadat we de beelden van de kooien, de bedrade ondergrond waarin deze dieren moeten leven, de tientallen dode en gewonde eenden zagen, waren we allemaal erg van slag”, aldus woordvoerder Glenn Lemmens. “We zagen geen andere keuze als het heft in eigen handen te nemen.”

Zaterdagmiddag zijn de activisten tot actie overgegaan. Ze hebben heb erf bezet, een vijftigtal onder hen hebben zich vastgeketend aan de kooien en weigeren het erf te verlaten tot ze antwoord krijgen van minister Weyts.

“Strijd is achterhaald”

“Het verbod op foie gras is er en de sluiting van de boerderij komt er”, merkt de woordvoerder van minister Weyts , ten laatste in 2023, hun strijd is achterhaald. We staan daarmee al een pak verder dan onze buurlanden. We raden activisten aan om hun strijd daarheen te exporteren, naar Wallonië en Frankrijk op kop.”

“Als de boerderij vóór 2020 sluit, bespaart dit het leed van een 300.000 tot 350.000 eenden”, stellen de activisten. Daarnaast eisen ze ook een verbod op de verkoop van foie gras. “Een totaalverbod op foie gras kan niet, dat zou ingaan tegen de regels van EU”, aldus nog de woordvoerder van de minister van Dierenwelzijn.