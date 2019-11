Tienermoeder dumpt pasgeboren baby aan de kant van de weg: kindje verscheurd door roedel zwerfhonden

Een gruwelijke dood van een pasgeboren baby choqueert Taiwan en internationale media. Een jonge moeder van negentien jaar oud en haar 25-jarige vriend had haar baby immers aan de kant van de weg gedumpt, vlak na de bevalling. Maar dat liep verschrikkelijk af. Het kindje werd verscheurd door een roedel zwerfhonden.

Het waren enkele agenten die op de gruwelijke vondst uitkwamen in de stad Kaohsiung. Zij waren immers allang op zoek naar de jonge tienermoeder en haar vriend, die al een maand voor hun familie en de hulpdiensten gevlucht waren.

De reden waarom werd al meteen duidelijk: samen met haar vriend was de tienermoeder - met de schuilnaam Xiao Mei - na de bevalling op de fiets naar een afgelegen plek gereden. Daar had ze het kindje in een plastic zak gestoken om hem in het hoog gras achter te laten. Ze hoopte naar eigen zeggen dat hij zo uit het zicht van wilde dieren zou blijven en dat de baby een natuurlijke dood zou sterven.

Maar niets bleek minder waar, zo noteerden de gerechtsdokters in het autopsieverslag. Het kind kwam om het leven door verschillende hondenbeten. Volgens de experts zou de baby nog een tijdje geleefd hebben tijdens de aanval. Dat meldt The Central News Agency, een persbureau van de Taiwanese overheid.

Zware neerwaartse spiraal

Volgens de eerste berichtgeving zou de jonge moeder al een tijdje met psychische problemen te kampen hebben gehad. Haar nieuwe relatie met de jongeman die ze online leerde kennen, leek haar even soelaas te bieden, maar de ongewenste zwangerschap bracht haar razendsnel in een neerwaartse spiraal. Financiële problemen waren de druppel en toen het de baby geboren werd, maakte het koppel die drastische beslissing.

De jonge vrouw gaf meteen toe dat ze “de baby weggooide op de dag dat hij geboren werd” en is dan ook gearresteerd. Ook de vader van het kind moet zich verantwoorden. Ze krijgen professionele psychische hulp. Ook het ministerie van Sociale Zaken is een onderzoek gestart, nadat talloze inwoners in Taiwan oproepen tot een zware straf en hopen dat ze niet geïnterneerd worden.