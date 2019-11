Politie reageert fel op broodjeaapverhaal: “Dit is je reinste zever”

Gent - Meer dan honderd retweets op twee uur en een officiële reactie van de burgemeester én de lokale politie: een broodjeaapverhaal op de sociale mediawebsite Twitter over de Sleepstraat in Gent ontlokte zaterdag een felle respons van de Gentse politie. “Mensen nemen dat zo maar over.”

Een man beweerde op de netwerksite dat de politie van Gent niet meer zou mogen patrouilleren in de Sleepstraat, een wijk waar een deel van de Gents-Turkse gemeenschap woont. “Juist vernomen”, schrijft de man, die zichzelf beschrijft als ‘politie-inspecteur op rust’, zonder een bron aan te geven waar hij dit zou vernomen hebben.

Een broodjeaapverhaal. Er bestaan geen zogenaamde ‘no go-zones’ in Gent. De criminaliteitsgraad in Gent daalt jaar na jaar, zoals in de rest van Vlaanderen. Voor de meeste ernstige misdrijven, zoals inbraken, autokraken en zware vechtpartijen of andere ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’ daalden de cijfers ook dit jaar.

Maar het bericht werd zo breed verspreid op Twitter dat de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en de Gentse politie het nodig vonden officieel te reageren. “Pure onzin”, schrijft De Clercq. “Je reinste zever”, klinkt het fel van op het officiële account van de Gentse politie.

Het gebeurt wel vaker dat onbestaande verhalen via sociale media de wereld in worden gestuurd, maar dit keer besloot de Gentse politie officieel te reageren. “Waarom? Wij willen niet dat de perceptie begint te leven dat wij in bepaalde gebieden van Gent niet patrouilleren”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

“Mensen nemen dat zo maar over, maar wij willen geen onwaarheden voor waar laten aangenomen worden. Daarom reageren we officieel. Wij patrouilleren uiteraard op het hele grondgebied. Er is geen enkele straat of wijk waar wij niet komen.”

