Onderzoeksrechter houdt 25-jarige aan voor moord op vader in Vilvoorde

Vilvoorde -

De 25-jarige, die zich vrijdagnamiddag vrijwillig aangaf bij een Brusselse politiezone met de melding dat hij zijn vader vermoord had in diens woning in de Wipstraat in Vilvoorde, is in de loop van zaterdag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.